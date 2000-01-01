В Грозный доставлены спасенные от ISIS граждане России
Семь женщин и 14 детей, спасенных из горячих точек, доставили в субботу в Грозный (Чечня) первым спецрейсом из Хмеймима. Среди освобожденных 11 детей в возрасте от трех месяцев до десяти лет, передает корреспондент ТАСС.
"Мы привезли семь взрослых и 14 детей. Это наша первая группа из Сирии, и она самая многочисленная. Только у восьми граждан есть документы. Если в Ираке нам приходилось через суд возвращать детей, то в Сирии по решению [президента Сирии] Башара Асада всех российских граждан позволяют отправлять без решения суда", - сказал журналистам представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби, который занимался поисками и освобождением российских граждан.
По словам сенатора, это была настоящая военная операция.
"Наш самолет сопровождали два истребителя российской авиации", - отметил Сабсаби.
Ранее в Москву были доставлены пятеро российских детей в возрасте от четырех месяцев до шести лет, вывезенные родителями в горячие точки Сирии и Ирака. Как сообщил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Чечне Хамзат Хирахматов, на данный момент имеется информация о нахождении в Сирии и Ираке около 500 российских детей, 28% из них в возрасте до трех лет.
Всего за последние три месяца из Ирака в Грозный было совершено несколько рейсов, которые доставили на родину 25 человек, среди которых четыре женщины. Это жители Чечни, Дагестана, Нижневартовска, Твери и Казахстана, спасенные из зоны горячих точек. Все расходы по возвращению российских граждан на Родину взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.