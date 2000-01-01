22.10 14:53 MIGnews.com

Израильтянин пытался распугать ортодоксов порнографией

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Сотрудники правоохранительных Еврейского государства арестовали израильтянина, который распространял печатные изображения с сексуальным содержанием среди ультраортодоксов, которые вчера организовали в Иерусалиме протест против призыва в армию.Полицейские утверждают, что раздавая порнографические картинки, подозреваемый нарушил законы об общественной морали.Похоже на то, что он бесполезно пытался разогнать протестующих, которые, как он считал, оскорбятся изображениями.