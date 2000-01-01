22.10 17:23 MIGnews.com

Напавшей на охранников больницы предъявлено новое обвинение

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19-летней израильской модели Элия Кадош, атаковавшей несколько недель назад медсестер и охранников больницы Ихилов в Тель-Авиве предъявлено отредактированное обвинительное заключение.В дополнение к обвинениям в атаке против охранников и водителя такси в больнице Вольфсон в Холоне. Таксист был атакован в тот период, когда Кадош находилась под домашним арестом после инцидента в Ихилов.Теперь к этим пунктам обвинения добавлены следующие: нарушение общественного порядка, нападение, угрозы и нападение на офицера полиции. Нападение на офицера полиции произошло в психбольнице Абарбанель, куда Кадиш доставили на обследование.