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Напавшей на охранников больницы предъявлено новое обвинение 22.10 17:23   MIGnews.com

Напавшей на охранников больницы предъявлено новое обвинение

19-летней израильской модели Элия Кадош, атаковавшей несколько недель назад медсестер и охранников больницы Ихилов в Тель-Авиве предъявлено отредактированное обвинительное заключение.

В дополнение к обвинениям в атаке против охранников и водителя такси в больнице Вольфсон в Холоне. Таксист был атакован в тот период, когда Кадош находилась под домашним арестом после инцидента в Ихилов.

Теперь к этим пунктам обвинения добавлены следующие: нарушение общественного порядка, нападение, угрозы и нападение на офицера полиции. Нападение на офицера полиции произошло в психбольнице Абарбанель, куда Кадиш доставили на обследование.
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