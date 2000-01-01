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`Смерть евреям` написали на одном из зданий Иерусалима | Фото:22.10 15:51   MIGnews.com

"Смерть евреям" написали на одном из зданий Иерусалима

На двери одного из зданий в мусульманском квартале Старого города Иерусалима написали фразы: "Смерть евреям" и "Убирайтесь из Аксы". Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает JTA.


Согласно израильской полиции, граффити было написано на арабском и иврите.

Полиция начала расследование этого инцидента. Муниципалитет Иерусалима позже очистил граффити с двери.

Как известно, мусульманский квартал является местом столкновений евреев и мусульман.
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