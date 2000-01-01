22.10 15:51 MIGnews.com

"Смерть евреям" написали на одном из зданий Иерусалима

ברובע המוסלמי בעיר העתיקה בירושלים רוססו כתובות 'מוות ליהודים' וצלב קרס. נפתחה חקירה pic.twitter.com/qqwfMNPQ8j — משטרת ישראל (@IL_police) 22 октября 2017 г.

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На двери одного из зданий в мусульманском квартале Старого города Иерусалима написали фразы: "Смерть евреям" и "Убирайтесь из Аксы". Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает JTA.Согласно израильской полиции, граффити было написано на арабском и иврите.Полиция начала расследование этого инцидента. Муниципалитет Иерусалима позже очистил граффити с двери.Как известно, мусульманский квартал является местом столкновений евреев и мусульман.