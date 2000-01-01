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В Гонконге пассажир метро столкнул уборщицу на рельсы | Фото:22.10 19:59   MIGnews.com

В Гонконге пассажир метро столкнул уборщицу на рельсы

В Гонконге мужчина столкнул женщину с железнодорожной платформы, без каких-либо видимых на то причин. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает South China Morning Post.

Его неоправданно жестокий поступок записали камеры наружного наблюдения, благодаря им была установлена личность агрессора.

Инцидент произошел утром 21 октября в округе Юньлон. 59-летняя женщина, работающая на станции уборщицей, остановилась на краю платформы и помахала знакомому, находившемуся по другую сторону путей. В это время шедший позади мужчина без причины столкнул уборщицу на рельсы одной рукой и спокойно пошел дальше.

По счастливой случайности, в это время не проходил ни один поезд. Женщине помогли подняться на платформу, после чего она была госпитализирована с травмой лица.

В полиции сообщили, что в преступлении подозревается 56-летний мужчина. О мотивах его поступка пока не сообщается.
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