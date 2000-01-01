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В Берлине прошла акция против расизма | Фото:22.10 20:28   MIGnews.com

В Берлине прошла акция против расизма

Около 12 тысяч человек приняли участие в демонстрации под лозунгом "Против ненависти и расизма в бундестаге", которая прошла в воскресенье, 22 октября, в центре Берлина.

Поводом для демонстрации стало первое установочное заседание бундестага 24 октября. В нем примет участие и впервые вошедшая в парламент "АдГ", по результатам выборов ставшая третьей сильнейшей силой в высшем законодательном органе Германии.

На минувших выборах в бундестаг правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" впервые вошла в немецкий парламент, получив 12,6% голосов. Это дало ей право быть представленной в нем 94 депутатами.

"История уже научила нас, к чему могут привести ненависть и расизм. Я призываю депутатов всех политических направлений присоединиться к нам и поддержать демократические ценности", - заявил организатор акции 23-летний студент Али Джан

Акцией протеста демонстранты предупреждают, что в лице членов новой парламентской фракции "Альтернативы для Германии" 24 октября к власти придут "правые экстремисты и расисты".

По сведениям полиции, акция прошла без происшествий, а ее участники вели себя мирно.
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