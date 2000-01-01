Генерал ЦАХАЛа подозревается в незаконном хранении оружия
Бригадный генерал ЦАХАЛа, имя которого не сообщается из интересов следствия, заподозрен в нарушении закона о хранении оружия после того, как в принадлежащем ему контейнере был обнаружен арсенал оружия. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает радиостанция "Решет бет".
Согласно сообщению, в контейнере генерал хранил нелицензионный автомат Калашникова, незарегистрированный пистолет, патроны и прибор ночного видения.
Предположительно, речь идет об оружии, изъятом у боевиков ХАМАСа во время антитеррористических операций.
Под следствием генерал находится уже две недели. Решение о его дальнейшей карьере в армии пока не принято.