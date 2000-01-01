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Генерал ЦАХАЛа подозревается в незаконном хранении оружия | Фото:22.10 21:00   MIGnews.com

Генерал ЦАХАЛа подозревается в незаконном хранении оружия

Бригадный генерал ЦАХАЛа, имя которого не сообщается из интересов следствия, заподозрен в нарушении закона о хранении оружия после того, как в принадлежащем ему контейнере был обнаружен арсенал оружия. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает радиостанция "Решет бет".

Согласно сообщению, в контейнере генерал хранил нелицензионный автомат Калашникова, незарегистрированный пистолет, патроны и прибор ночного видения.

Предположительно, речь идет об оружии, изъятом у боевиков ХАМАСа во время антитеррористических операций.

Под следствием генерал находится уже две недели. Решение о его дальнейшей карьере в армии пока не принято.
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