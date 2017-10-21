22.10 06:46 MIGnews.com

Рекорд аграрного террора: арестованы 67 палестинцев

בסרטון: חלק מעשרות הפלסטינים שנתפסו בוזזים טונות של גידולים בחממות וכרמי מושב שקף pic.twitter.com/Xk6Chypv1r — asaf pozailov (@pozailov1) October 21, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Израильские СМИ сообщают о крупнейшей попытке воровства в истории Израиля.В теплицах в Шекеф, на юге Израиля близ границы с автономией были задержаны 67 палестинских воров, из них 40- несовершеннолетние.Задержанные собирали виноград и томаты и перевозили их в поджидавших машинах на территорию автономии.Все задержанные являются жителями деревни Бейт Авва.Украденные продукты затем намеревались продать на рынке Бейт Авва. Один из воров был задержан с 12 тысячами шекелей - очевидно, выручкой от проданных продуктов.По оценкам полиции, украдены 20-24 тонны винограда и 5-7 тонн томатов.27 взрослых задержанных остались под стражей, несовершеннолетних вернули в деревню.Палестинцы намеренно причинили большой ущерб теплицам и полям. Четыре транспортных средства, использовавшихся палестинцами конфискованы.МАГАВ в связи с инцидентом распространил заявление, в котором говорится: “Это - настоящая, продуманная операция, в которой участвовали десятки палестинцев. Речь идет о крупнейшей попытке воровства в последние годы в южном секторе. Эта попытка была сорвана нашими силами”.