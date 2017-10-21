Рекорд аграрного террора: арестованы 67 палестинцев

Задержанные собирали виноград и томаты и перевозили их в поджидавших машинах на территорию автономии.
Все задержанные являются жителями деревни Бейт Авва.
Украденные продукты затем намеревались продать на рынке Бейт Авва. Один из воров был задержан с 12 тысячами шекелей - очевидно, выручкой от проданных продуктов.
По оценкам полиции, украдены 20-24 тонны винограда и 5-7 тонн томатов.
27 взрослых задержанных остались под стражей, несовершеннолетних вернули в деревню.
Палестинцы намеренно причинили большой ущерб теплицам и полям. Четыре транспортных средства, использовавшихся палестинцами конфискованы.
МАГАВ в связи с инцидентом распространил заявление, в котором говорится: “Это - настоящая, продуманная операция, в которой участвовали десятки палестинцев. Речь идет о крупнейшей попытке воровства в последние годы в южном секторе. Эта попытка была сорвана нашими силами”.