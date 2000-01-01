22.10 08:05 MIGnews.com

К югу от Каира в засаде убиты 52 египетских полицейских

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МВД Египта сообщило о том, что в ходе операции против джихадистов в Западной Пустыне, в 200 км к юго-востоку от Каира, была атакована колонна полиции.Колонна участвовала в операции по зачистке пустыни от джихадистских убежищ.Полицейские были обстреляны ракетами , по пути следования колонны были подорваны несколько придорожных фугасов. За этим последовала ожесточенная перестрелка.По официальным данным, в результате атаки погибли 16 полицейских и рекрутов. По данным в египетских СМИ, количество жертв составляет 35,52 или 55 человек.Атака якобы совершена террористической организацией Хазм, взявшей на себя ответсвенность за несколько предыдущих смертоносных атак.