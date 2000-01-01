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Twitter заблокировал юзера за `абсолютно мерзких евреев` 22.10 08:40   MIGnews.com

Twitter заблокировал юзера за "абсолютно мерзких евреев"

Администрация соцсети микроблогов Twitter заблокировала аккаунт британского антисемита Томаса Эндрюса, который назвал "абсолютно мерзкими" членов ортодоксальной общины Лондона.

В своем "твите" за 14 октября Эндрюс написал: "Проезжал Стэмфорд-хилл (район на севере британской столицы, где проживает порядка 20 тысяч ортодоксов – ред.). Там все просто кишело чертовыми евреями. Абсолютно мерзко".

Как пишет британская пресса, изначально Twitter решил не удалять юдофобское сообщение, хотя жалобы начали поступать на него уже спустя несколько минут после публикации.

Как пишет лидер местной общины Шулем Штерн, в ответ на жалобу ему пришло письмо, в котором говорилось, что данный "твит" не нарушает правил соцсети и не является оскорбительным.


Ряд местных правозащитных организаций – "Кампания против антисемитизма", Online Monitoring – а также лейборист Джон Манн раскритиковали решение администрации Twitter, обвинив ее в совершенной незаинтересованности в борьбе с подстрекательством, а также заигрывании с антисемитами.

На фоне жаркой критики Эндрюс принес свои извинения, заявив, что он ничего не знал о культуре евреев, но теперь ему стало о ней известно гораздо больше.

"Это было крайне наивно и неуважительно с моей стороны", - заявил британец.

Позже он отключил общественный доступ к своему аккаунту, а еще некоторое время его страничку и вовсе отключили.
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