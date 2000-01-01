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Автор `сделки Шалита` будет освобождать Шауля и Голдина 22.10 09:49   MIGnews.com

Освобождать похищенных солдат будет автор "сделки Шалита"

Ярон Блум назначен новым координатором по делам пленных и пропавших без вести израильтян вместо полковника Лиора Лотана, который в августе ушел в отставку.

Блум является бакалавром политических наук и магистром в международных отношениях. Он много лет проработал в ШАБАКе и отличился тем, что был членом команды переговорщиков, которая заключила "сделку Шалита", выменяв более тысячи арабских террористов на одного капрала израильской армии.

О решении назначить Ярона Блума главным переговорщиком премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил 21 октября семьям удерживаемых ХАМАСом израильтян – Хишама аль-Саида, Авраама Менгисту, а также родным убитых и похищенных в 2014 году сержанта ЦАХАЛа Орона Шауля и лейтенанта Адара Голдина.

Говорил ли премьер с родственниками третьего похищенного израильтянина – бедуина Юмаа Ибрагима Абу-Ганима – пока неизвестно.

Стоит отметить, что все трое заложников самостоятельно пересекли границу с сектором Газа и по слухам страдают от психических расстройств.

"Я благодарен премьер-министру за оказанное доверие. Я отношусь к предоставленной мне роли, как национальной миссии высочайшего приоритета", - прокомментировал свое назначение Блум.

В то время, как семья Адара Голдина с воодушевлением отнеслась к этой новости, в Ассоциации жертв террора "Альмагор" повышение Ярона Блума назвали "хорошей новостью для ХАМАСа".

"Сделка Шалита" стала их огромным достижением – ровно шесть лет назад на свободу вышли более тысячи террористов и убийц, многие из которых вернулись к терроризму, а некоторые из них теперь командуют ХАМАСом", - говорится в заявлении НГО.
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