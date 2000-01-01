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Иерусалим: турист заплатил за блюдо $10 тысяч | Фото: Thinkstock22.12 16:11   MIGnews.com

Иерусалим: турист заплатил за блюдо $10 тысяч

Турист из Австралии пришел в шок, когда увидел, что с его кредитной карточки списали 10 тысяч долларов за обед в ресторане в Старом городе Иерусалима.

Инцидент произошел в четверг, 21 декабря.

Путешественник обнаружил, что вместо 350 шекелей (100 долларов), он заплатил 36 тысяч шекелей (10 тысяч долларов).

Австралиец сразу же обратился в полицию. Правоохранители немедленно вызвали владельца ресторана в участок. В итоге мужчине вернули деньги.

Турист был очень рад быстрой реакции израильской полиции и в знак благодарности вместе со своими детьми презентовал им торт.
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