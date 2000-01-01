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22.12 18:50   MIGnews.com

В Италии задержали санитара "скорой помощи смерти"

Итальянская полиция острова Сицилия арестовала санитара скорой помощи, подозреваемого в нескольких убийствах. Согласно данным правоохранителей он умерщвлял пациентов по заказу местной похоронной конторы, имеющей связи с мафией, сообщает Би Би Си.

По версии обвинения, подозреваемый 42-летний мужчина – убил по меньшей мере 3 неизлечимо больных пациентов, введя им внутривенно обычный воздух.
Сообщается, что за каждого убитого сотрудник "скорой" получал по 300 евро.

В итальянской прессе прозвали бригаду этой реанимационной машины "скорая помощь смерти".

Полиция арестовала подозреваемого в городе Катания, расположенного на востоке Сицилии, у подножия вулкана Этна, по наводке неназванного источника - сотрудничающего с властями бывшего члена мафиозной группировки.

Арестованному предъявлены обвинения в умышленном убийстве.

Обвинение считает, что санитар "скорой помощи" убивал пациентов, пока машина везла их из больницы обратно домой, в городке Бьянкавилла под Катанией. После инъекции воздуха больной быстро умирал от закупорки сосудов.
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