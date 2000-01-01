22.12 18:13 MIGnews.com

Массовые беспорядки палестинцев, есть погибшие

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В пятницу, 22 декабря, около 4 тысяч палестинцев устроили беспорядки на Западном берегу реки Иордан и на границе с Газой. Акции проходят в знак протеста против решения США по Иерусалиму.Сообщается, что во время столкновений демонстрантов с израильскими силами безопасностями погибли, по меньшей мере, 2 палестинца. Еще 20 человек получили ранения.В палестинском министерстве здравоохранения сообщили, что одним из погибших оказался 24-летний Захария аль-Кафарне. По сообщениям палестинских СМИ вторым погибшим является 29-летний Мохаммед Набиль Мухайзэн.Уточняется, что протестующие поджигают покрышки, забрасывают солдат ЦАХАЛа и пограничников бутылками с зажигательной смесью и камнями.