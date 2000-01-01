22.12 20:26 MIGnews.com

Испания: в результате ДТП с поездом пострадали 40 человек

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Более сорока человек получили травмы в результате аварии поезда в испанском городе Алькала-де-Энарес.Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, травмы еще 41 оцениваются как легкие, у них в основном гематомы, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям сообщества Мадрид.Инцидент произошел, когда пригородный поезд врезался в заграждение, установленное на станции в конце железнодорожных путей. В момент ЧП скорость поезда была низкой, причины аварии выясняются, передает РИА Новости.