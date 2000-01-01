Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Австрия: столкновение двух поездов, есть пострадавшие | Фото: Thinkstock23.12 06:27   MIGnews.com

Австрия: столкновение двух поездов, есть пострадавшие

Два поезда столкнулись в Нижней Австрии, по предварительной информации, пострадали 15 человек.

Инцидент произошел в Крицендорфе в муниципалитете Клостернойбург (район Тульн) в пятницу вечером, 22 декабря.

"В результате несчастного случая пассажиры получили ожоги разной степени тяжести, по первой информации — около 15 человек",- говорится в сообщении.

Два вагона при этом перевернулись. На месте работают спасатели и медики, передает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:51
ХАМАС: США могут признать Израиль еврейским государством
15:50
Взрыв на рождественской ярмарке в Испании
14:54
Британскую принцессу обвинили в расизме
14:33
Премьер Испании отказался от встречи с Пучдемоном
13:25
Видео: панда упала с дерева, помешав другим обниматься  
12:52
КНР поддерживает создание палестинского государства
12:09
Apple специально замедляют работу старых айфонов
11:28
Турция, Германия и ПА обсудили вопрос по Иерусалиму
10:50
Индия: автобус упал с моста в реку
10:26
В Израиле задержали граждан Турции
09:32
Израильская бабушка родила 20 ребенка
08:58
Наводнение на Филиппинах, десятки погибших
07:14
Сирия: 120 членов группировки "Ахрар аш-Шам" сдали оружие
04:38
Парламент Молдавии одобрил закон, ограничивающий СМИ России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus