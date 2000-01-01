23.12 06:27 MIGnews.com
Австрия: столкновение двух поездов, есть пострадавшие
Два поезда столкнулись в Нижней Австрии, по предварительной информации, пострадали 15 человек.
Инцидент произошел в Крицендорфе в муниципалитете Клостернойбург (район Тульн) в пятницу вечером, 22 декабря.
"В результате несчастного случая пассажиры получили ожоги разной степени тяжести, по первой информации — около 15 человек",- говорится в сообщении.
Два вагона при этом перевернулись. На месте работают спасатели и медики, передает РИА Новости.
Поделиться
Все по теме
Комментарии