23.12 07:14 MIGnews.com

Сирия: 120 членов группировки "Ахрар аш-Шам" сдали оружие

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Более 120 членов террористической группировки "Ахрар аш-Шам" в сирийском населенном пункте Дар-Эль-Кебира сдали оружие.Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.Отмечается, что данный результат был достигнут в ходе совместной работы комитета национального примирения зоны деэскалации "Хомс" и военнослужащих ЦПВС.Также было подписано одно соглашение о присоединении населённого пункта Абу-Эль-Хус в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.Кроме того, продолжаются переговоры с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра, передает RT.