23.12 07:14 MIGnews.com
Сирия: 120 членов группировки "Ахрар аш-Шам" сдали оружие
Более 120 членов террористической группировки "Ахрар аш-Шам" в сирийском населенном пункте Дар-Эль-Кебира сдали оружие.
Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Отмечается, что данный результат был достигнут в ходе совместной работы комитета национального примирения зоны деэскалации "Хомс" и военнослужащих ЦПВС.
Также было подписано одно соглашение о присоединении населённого пункта Абу-Эль-Хус в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.
Кроме того, продолжаются переговоры с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра, передает RT.
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