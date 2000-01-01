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Сирия: 120 членов группировки `Ахрар аш-Шам` сдали оружие | Фото: Thinkstock23.12 07:14   MIGnews.com

Сирия: 120 членов группировки "Ахрар аш-Шам" сдали оружие

Более 120 членов террористической группировки "Ахрар аш-Шам" в сирийском населенном пункте Дар-Эль-Кебира сдали оружие.

Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Отмечается, что данный результат был достигнут в ходе совместной работы комитета национального примирения зоны деэскалации "Хомс" и военнослужащих ЦПВС.

Также было подписано одно соглашение о присоединении населённого пункта Абу-Эль-Хус в провинции Алеппо к режиму прекращения боевых действий.

Кроме того, продолжаются переговоры с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра, передает RT.
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