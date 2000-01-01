23.01 10:33 MIGnews.com

Организатор теракта в Питере планирует обжаловать свой арест

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Обвиняемый в причастии к взрыву в петербургском супермаркете "Перекресток", обжаловал решение суда о своем аресте. Жалоба будет рассмотрена 31 января Санкт-Петербургским городским судом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, сообщает ИА REGNUM.Напомним, взрыв самодельного устройства произошел вечером 27 декабря 2017 года в супермаркете "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. Случай квалифицировали как теракт. В результате взрыва мощностью 150 г тротилового эквивалента пострадали 18 человек, 11 из которых были госпитализированы.Спустя 3 дня – 30 декабря – правоохранительные органы задержали предполагаемого организатора. Им оказался некий Дмитрий Л. Ему предъявили обвинение по статье 205 УК РФ (террористический акт) и поместили под арест до 28 февраля 2018 года. Обвиняемому грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.Во время допроса мужчина свои действия объяснил ненавистью к организаторам психологических тренингов, которые он ранее проходил. Сейчас устанавливается степень его вменяемости.