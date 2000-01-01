23.01 11:20 MIGnews.com
Япония: сход лавины после извержения вулкана, есть жертвы
На горнолыжном курорте Кусацу в Японии произошло извержение вулкана, которое вызвало сход лавины. Об этом сообщает New York Times во вторник, 23 января.
Жертвой снежной лавины стал один солдат сухопутных Сил самообороны Японии. В лавине оказались шесть военнослужащих сил самообороны, которые проходили плановую тренировку на курорте.
Инцидент произошел в японской перефектуре Гумма.
Также 5 человек получили серьезные травмы в результате происшествия.
Оперативные службы заявили о более чем 250 пострадавших.
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