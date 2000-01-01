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Япония: сход лавины после извержения вулкана, есть жертвы | Фото: Thinkstock23.01 11:20   MIGnews.com

Япония: сход лавины после извержения вулкана, есть жертвы

На горнолыжном курорте Кусацу в Японии произошло извержение вулкана, которое вызвало сход лавины. Об этом сообщает New York Times во вторник, 23 января.

Жертвой снежной лавины стал один солдат сухопутных Сил самообороны Японии. В лавине оказались шесть военнослужащих сил самообороны, которые проходили плановую тренировку на курорте.

Инцидент произошел в японской перефектуре Гумма.

Также 5 человек получили серьезные травмы в результате происшествия.

Оперативные службы заявили о более чем 250 пострадавших.
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