23.01 11:20 MIGnews.com

Япония: сход лавины после извержения вулкана, есть жертвы

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На горнолыжном курорте Кусацу в Японии произошло извержение вулкана, которое вызвало сход лавины. Об этом сообщает New York Times во вторник, 23 января.Жертвой снежной лавины стал один солдат сухопутных Сил самообороны Японии. В лавине оказались шесть военнослужащих сил самообороны, которые проходили плановую тренировку на курорте.Инцидент произошел в японской перефектуре Гумма.Также 5 человек получили серьезные травмы в результате происшествия.Оперативные службы заявили о более чем 250 пострадавших.