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Собака Нетаниягу умерла 23.01 13:23   MIGnews.com

Собака Нетаниягу умерла

По сообщениям близких к семье Нетаниягу источников, собака Киа, прожившая в премьерской семье 12,5 лет, умерла.

Ранее Кия была госпитализирована в ветеринарной клинике из-за проблем с ногами. Позднее врачи сказали, что она находится в критическом состоянии. Сын Нетаниягу, Авнер, сократил свой “дембельский” отпуск в Австралии и вернулся в Израиль досрочно, чтобы провести время с четвероногим другом.

Кия была излюбленным персонажем сатирической программы Эрец Неэдерет и фигурировала практически в каждом в каждом эпизоде шоу.
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