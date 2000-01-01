23.01 13:23 MIGnews.com

Собака Нетаниягу умерла

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По сообщениям близких к семье Нетаниягу источников, собака Киа, прожившая в премьерской семье 12,5 лет, умерла.Ранее Кия была госпитализирована в ветеринарной клинике из-за проблем с ногами. Позднее врачи сказали, что она находится в критическом состоянии. Сын Нетаниягу, Авнер, сократил свой “дембельский” отпуск в Австралии и вернулся в Израиль досрочно, чтобы провести время с четвероногим другом.Кия была излюбленным персонажем сатирической программы Эрец Неэдерет и фигурировала практически в каждом в каждом эпизоде шоу.