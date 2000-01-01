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facebook23.01 23:36   MIGnews.com

На лице умершего 2 месяца назад монаха появилась улыбка

В Таиланде для выполнения буддистского обряда из гроба вытащили тело умершего в ноябре монаха. Однако очевидцы были шокированы тем, что после двух месяцев пребывания в гробу на лице священника появилась улыбка.

Луанг Пхо Пиан был известным духовным гуру в центральном Таиланде. Он выходец из Камбоджа. Он умер в Бангкоке 16 ноября прошлого года в возрасте 92 лет, однако для выполнения специального будистського обряда был проведен процесс эксгумации, то есть его тело извлечено из места захоронения. Ценители деятельности монаха были шокированы тем фактом, что на мертвом, зеленом лице Пиана виднелась легкая улыбка.

Отмечается, что его тело выглядело так, словно провело в гробу всего 36 часов, а не два месяца. Некоторые из восточных верующих считают, что буддистский священник достиг настоящей нирваны, передает ТСН со ссылкой на The Daily Mirror.
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