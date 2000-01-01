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24.01 01:48   MIGnews.com

Аравия: 12 верблюдиц сняли с конкурса красоты из-за ботокса

В Саудовской Аравии сняли с конкурса красоты 12 верблюдиц, по подозрению в использовании ботокса, передает arabianbusiness.com.

На сайте сообщается, что владельцы верблюдов перед участием в соревновании, ввели филлеры в губы, щеки, головы и колени животных, чтобы их облагородить.

По словам организаторов, такие действия являются непозволительными по отношению к национальному символу государства. Они также отметили, что будут и дальше продолжать направлять все усилия на сохранение национальной символики. Национальный фестиваль проходит в течение месяца. В него, в частности, включены верблюжьи бега с призовым фондом 57 млн американских долларов.
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