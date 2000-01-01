24.01 01:48 MIGnews.com

Аравия: 12 верблюдиц сняли с конкурса красоты из-за ботокса

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В Саудовской Аравии сняли с конкурса красоты 12 верблюдиц, по подозрению в использовании ботокса, передает arabianbusiness.com.На сайте сообщается, что владельцы верблюдов перед участием в соревновании, ввели филлеры в губы, щеки, головы и колени животных, чтобы их облагородить.По словам организаторов, такие действия являются непозволительными по отношению к национальному символу государства. Они также отметили, что будут и дальше продолжать направлять все усилия на сохранение национальной символики. Национальный фестиваль проходит в течение месяца. В него, в частности, включены верблюжьи бега с призовым фондом 57 млн американских долларов.