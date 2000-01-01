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Турция выдала Ливану `агента Моссада` 23.01 18:24   MIGnews.com

Турция выдала Ливану "агента Моссада"

Турецкие власти передали своим ливанским коллегам подозреваемого в организации покушения на члена палестинской группировки ХАМАС Мохамеда Хамдана в городе Сидон 13 января. Несмотря на то, что машина Хамдана была практически уничтожена в результате взрыва, сам он отделался легкими ранениями.

Со ссылкой на источники в ливанских службах безопасности иранский канал PressTV сообщает, что подрывника экстрадировали по просьбе премьер-министра Ливана Саада Харири, с которой тот обратился к Анкаре.

В ливанской прессе называют имя организатора покушения – это 38-летний Ахмад Байтиях. Он был нанят "Моссадом" и часто совершал поездки между Ливаном и Нидерландами, а 9 января прилетел в международный аэропорт им. Рафика Харири и снял номер в бейрутском отеле Waterfront City. В день прилета он посетил семью в Триполи, после чего вернулся в Бейрут.

СМИ сообщают, что якобы по заданию израильтян Байтиях несколько раз посещал Сидон под видом сотрудника международной компании и тщательно следил за домом Хамдана.

Всех арабов, которые обвиняли в покушении Израиль, министр разведки Исраэль Кац заявил, что, будь в этом замешан "Моссад", Мохамед Хамдан не отделался бы легкими ранениями
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