Турция выдала Ливану "агента Моссада"

Со ссылкой на источники в ливанских службах безопасности иранский канал PressTV сообщает, что подрывника экстрадировали по просьбе премьер-министра Ливана Саада Харири, с которой тот обратился к Анкаре.
В ливанской прессе называют имя организатора покушения – это 38-летний Ахмад Байтиях. Он был нанят "Моссадом" и часто совершал поездки между Ливаном и Нидерландами, а 9 января прилетел в международный аэропорт им. Рафика Харири и снял номер в бейрутском отеле Waterfront City. В день прилета он посетил семью в Триполи, после чего вернулся в Бейрут.
СМИ сообщают, что якобы по заданию израильтян Байтиях несколько раз посещал Сидон под видом сотрудника международной компании и тщательно следил за домом Хамдана.
Всех арабов, которые обвиняли в покушении Израиль, министр разведки Исраэль Кац заявил, что, будь в этом замешан "Моссад", Мохамед Хамдан не отделался бы легкими ранениями