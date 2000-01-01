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У студента МГУ не приняли экзамен из-за ношения кипы | Фото: Thinkstock24.01 05:56   MIGnews.com

У студента МГУ не приняли экзамен из-за ношения кипы

Студента МГУ, носившего кипу, не допустили к сдаче экзаменов в вузе по причине нарушения устава учебного заведения.

Данная информация появилась в СМИ во вторник, 23 января, со ссылкой на профессора географического факультета Вячеслава Бабурина. Именно этот преподаватель не пожелал принимать экзамен у студента в национальном головном уборе.

"Как во всяком учебном заведении, в университете есть устав, в котором в том числе прописана форма одежды — в помещении ходят без верхней одежды и без головных уборов", – заявил профессор.

В МГУ нашли выход из ситуации и отправили молодого человека сдавать экзамен к другому профессору.

Тем не менее, по мнению декана географического факультета МГУ Сергея Добролюбова, профессор Бабурин был прав, так как он принял решение, основываясь на правилах вуза.
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