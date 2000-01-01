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Мощный взрыв в Пакистане: 4 погибших, 13 раненых | Фото: Thinkstock23.06 13:24   MIGnews.com

Мощный взрыв в Пакистане: 4 погибших, 13 раненых

Мощный взрыв раздался около офиса начальника полиции провинции на юго-западе Пакистана, в результате чего погибли, по меньшей мере, 4 человека и были ранены 13 человек, как сообщила полиция в пятницу, 23 июня.

Атака произошла в пятницу утром возле офиса Генерального инспектора полиции в Кветте, столице юго-западной провинции Белуджистан, как сообщил представитель полиции Шахзада Фархат.

Фархат отметил, что число погибших, вероятно, возрастет, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Пресс-секретарь полиции также сказал, что полицейские все еще пытаются определить, взорвался ли начиненный взрывчаткой автомобиль. Он подчеркнул, что взрыв был достаточно сильным, что его услышали по всему городу.

Местные телеканалы транслировали видео с места теракта, на которых было видно несколько сильно поврежденных автомобилей и дорогу, усыпанную битым стеклом.

Детали происшествия уточняются.
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