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Видео: боевики Хизбаллы прикидываются экологами 23.06 13:18   MIGnews.com

Видео: боевики Хизбаллы прикидываются экологами

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео, на котором запечатлены боевики “Хизбаллы”, собирающие разведывательную информацию прямо на границе.

Боевики работают под прикрытием экологической организации “Зеленые без границ”.

Видео передано Совету Безопасности ООН.

В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “Мы видим, как как "Хизбалла" подходит на расстояние считанных метров от границы под видом ”организации зеленых”. Ливан может процветать - но “Хизбалла” готова его снова утопить . Ливан должен сделать свой выбор, и мир должен ему в этом помочь”.




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