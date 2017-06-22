23.06 13:18 MIGnews.com

Видео: боевики Хизбаллы прикидываются экологами

סרטון שפרסם צה"ל בו נראים פעילי חיזבאללה מצלמים עמדות צבא ישראליות, תחת מסווה של פעילות בארגון איכות סביבה בשם ״ירוק ללא גבולות" @OrHeller pic.twitter.com/aq6LQBzZwH — חדשות 10 (@news10) June 22, 2017

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Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео, на котором запечатлены боевики “Хизбаллы”, собирающие разведывательную информацию прямо на границе.Боевики работают под прикрытием экологической организации “Зеленые без границ”.Видео передано Совету Безопасности ООН.В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “Мы видим, как как "Хизбалла" подходит на расстояние считанных метров от границы под видом ”организации зеленых”. Ливан может процветать - но “Хизбалла” готова его снова утопить . Ливан должен сделать свой выбор, и мир должен ему в этом помочь”.