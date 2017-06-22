Видео: боевики Хизбаллы прикидываются экологами

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила видео, на котором запечатлены боевики “Хизбаллы”, собирающие разведывательную информацию прямо на границе.
Боевики работают под прикрытием экологической организации “Зеленые без границ”.
Видео передано Совету Безопасности ООН.
В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “Мы видим, как как "Хизбалла" подходит на расстояние считанных метров от границы под видом ”организации зеленых”. Ливан может процветать - но “Хизбалла” готова его снова утопить . Ливан должен сделать свой выбор, и мир должен ему в этом помочь”.