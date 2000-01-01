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Сеул: Подругу Пак Кын Хе приговорили к 3 годам тюрьмы | Фото: Thinkstock23.06 13:58   MIGnews.com

Сеул: Подругу Пак Кын Хе приговорили к 3 годам тюрьмы

Лучшую подругу и советницу бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, Чхве Сун Силь, приговорили к 3 годам лишения свободы по обвинению в злоупотреблении властью, как сообщает ВВС.

Суду Южной Кореи еще предстоит рассмотреть несколько дел, в которых фигурирует Чхве Сун Силь по другим обвинениям. Чхве Сун Силь также обвиняется в том, что она брала с ведома Пак Кын Хе взятки от крупных компаний. По этому обвинению суд еще не принял решения.

Экс-президента Пак Кын Хе также обвиняют в коррупции, в результате чего ей и был объявлен импичмент.

Напомним, что Пак Кын Хе и Чхве Сун Силь оказались в центре коррупционного скандала после того, как выяснилось, что в первые годы пребывания на посту президента, Пак Кын Хе постоянно советовалась по секретным вопросам со своей подругой, допустив ее к секретным документам.

После того, как стало известно об этом, сотни людей вышли на митинги с требованием объявить импичмент президенту, заявляя, что "у нее нет даже базовых качеств для того, чтобы руководить страной".

Экс-президент была арестована и помещена в следственный изолятор 31 марта после того, как в декабре южнокорейский парламент проголосовал за ее импичмент.

Официальные обвинения Пак Кын Хе были предъявлены 17 апреля. Ее подозревают во взяточничестве, злоупотреблении властью и оказании незаконного давления.
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