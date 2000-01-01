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23.06 21:56   MIGnews.com

США утверждают, что убили лидера "Аль-Каиды" в Йемене

Американские военные заявили, что в четверг, 22 июня, они нанесли авиаудар в Йемене, в результате которого был убит Абу Хаттаб аль Авлаки, эмир "Аль-Каиды" в провинции Шабва, а также два других боевика.

"Аль Авлаки был лидером террористической группировки, ответственным за планирование и проведение террористических нападений на мирных жителей", - говорится в заявлении Центрального командования вооруженных сил США.

"Он оказал значительное влияние на террористическую цитадель боевиков на Аравийском полуострове, имел связи и доступ к другим лидерам группировки и был вовлечен в планирование и руководство операциями по эскалации нестабильности на юге Йемена", - отмечается в сообщении.
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