23.06 17:52 MIGnews.com
Установлена причина пожара в Grenfell Tower
Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном здании Grenfell Tower, стало возгорание холодильника в одной из квартир жилого дома.
Жертвами ужасного инцидента на прошлой неделе стали 79 человек.
По словам представителя полиции, модель холодильника FF175BP ни разу не отзывалась производителем из-за неисправностей.
В свою очередь власти потребовали немедленной проверки модели холодильника Hotpoint, из-за которой начался пожар.
Напомним, что жуткий инцидент произошел в среду утром, 14 июня.
Здание было построено в 1974 году, и в нем только что завершился капитальный ремонт, который стоил 10 миллионов фунтов.
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