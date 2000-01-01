23.06 17:52 MIGnews.com

Установлена причина пожара в Grenfell Tower

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Лондонская полиция официально подтвердила, что причиной пожара в многоэтажном здании Grenfell Tower, стало возгорание холодильника в одной из квартир жилого дома.Жертвами ужасного инцидента на прошлой неделе стали 79 человек.По словам представителя полиции, модель холодильника FF175BP ни разу не отзывалась производителем из-за неисправностей.В свою очередь власти потребовали немедленной проверки модели холодильника Hotpoint, из-за которой начался пожар.Напомним, что жуткий инцидент произошел в среду утром, 14 июня.Здание было построено в 1974 году, и в нем только что завершился капитальный ремонт, который стоил 10 миллионов фунтов.