23.06 19:54 MIGnews.com

Пакистан: жертвами взрывов стали 37 человек

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По меньшей мере, 37 человек погибли в результате двух отдельных нападений в Пакистане. По сообщениям местных властей более 100 человек получили ранения.Во второй половине дня в пятницу, 23 июня, жертвами двух взрывов на рынке города Парачинар стали 25 человек. Инцидент произошел в торговом районе, когда местные жители совершали покупки в честь окончания Рамадана.Часами ранее прогремел взрыв возле офиса Генерального инспектора полиции в Кветте, столице юго-западной провинции Белуджистан. В результате инцидента погибли 12 человек.В связи с происшествиями власти намерены усилить меры безопасности по всей стране.