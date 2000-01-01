Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Бельгии вынесли приговор принцессам из ОАЭ | Фото: Thinkstock23.06 20:57   MIGnews.com

В Бельгии вынесли приговор принцессам из ОАЭ

В Бельгии принцессу Хамду аль-Нахайян из ОАЭ и ее семерых дочерей признали виновными в незаконной перевозке слуг и унизительном обращении с ними. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Суд Брюсселя заочно приговорил их к 15 месяцам условного тюремного заключения. Также каждую из обвиняемых обязали выплатить штраф в размере 165 тыс. евро.

Суд установил, что во время визитов принцесс в Брюссель в 2007-2008 годах, более 20 привезенных служанок работали в рабских условиях. Для королевских особ был арендован целый этаж в дорогом отеле.

По словам одной служанки, девушкам приходилось работать 24 часа в сутки, спать на полу и питаться объедками со стола принцесс.

На суде обвиняемые не появились, а поэтому их интересы представляли юристы, которые отрицали все обвинения против королевских особ.

Как утверждают правозащитники, маловероятно, что власти выдадут Шекху Аль-Нахайян и ее дочерей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:30
Хизбалла заявила о возможной войне арабского мира с Израилем
19:54
Пакистан: жертвами взрывов стали 37 человек
19:22
Макрон: прием беженцев – дело чести
17:52
Установлена причина пожара в Grenfell Tower
16:21
Беннет: пришло время проявить милосердие к Ольмерту
15:50
НДИ против закона о монополии главного раввината на гиюр
13:58
Сеул: Подругу Пак Кын Хе приговорили к 3 годам тюрьмы
13:24
Мощный взрыв в Пакистане: 4 погибших, 13 раненых
13:18
Видео: боевики Хизбаллы прикидываются экологами
12:49
Турция не намерена закрывать свою военную базу в Катаре
11:55
Мун Джэин наблюдал за запуском новой южнокорейской ракеты
11:22
Пенсия по инвалидности возрастет на 70%
10:57
Плакаты Хизбаллы напротив Метулы: Мы идем!
10:54
ЕС продлит санкции против РФ до 2018 года
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus