23.06 20:57 MIGnews.com

В Бельгии вынесли приговор принцессам из ОАЭ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Бельгии принцессу Хамду аль-Нахайян из ОАЭ и ее семерых дочерей признали виновными в незаконной перевозке слуг и унизительном обращении с ними. Об этом сообщает агентство Associated Press.Суд Брюсселя заочно приговорил их к 15 месяцам условного тюремного заключения. Также каждую из обвиняемых обязали выплатить штраф в размере 165 тыс. евро.Суд установил, что во время визитов принцесс в Брюссель в 2007-2008 годах, более 20 привезенных служанок работали в рабских условиях. Для королевских особ был арендован целый этаж в дорогом отеле.По словам одной служанки, девушкам приходилось работать 24 часа в сутки, спать на полу и питаться объедками со стола принцесс.На суде обвиняемые не появились, а поэтому их интересы представляли юристы, которые отрицали все обвинения против королевских особ.Как утверждают правозащитники, маловероятно, что власти выдадут Шекху Аль-Нахайян и ее дочерей.