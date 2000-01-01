23.06 22:22 MIGnews.com

В Лондоне предъявили обвинения сбившему людей у мечети

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Водителя фургона, наехавшего на толпу людей у мечети на севере Лондона, официально обвинили в терроризме, убийстве и покушении на убийство.Житель Кардифа, 47-летний Дарен Осборн был арестован после нападения у мусульманского общинного центра в районе Финсбери-парк 19 июня.Напомним, что в начале этой недели британец совершил нападение на группу мусульман, выходивших из мечети после вечерней молитвы.В результате инцидента погиб один человек и 10 получили ранения.Очевидцы рассказали, что мужчина выкрикнул: "Я буду убивать мусульман!" Он был задержан на месте происшествия.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила это преступление.