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В Лондоне предъявили обвинения сбившему людей у мечети | Фото: Thinkstock23.06 22:22   MIGnews.com

В Лондоне предъявили обвинения сбившему людей у мечети

Водителя фургона, наехавшего на толпу людей у мечети на севере Лондона, официально обвинили в терроризме, убийстве и покушении на убийство.

Житель Кардифа, 47-летний Дарен Осборн был арестован после нападения у мусульманского общинного центра в районе Финсбери-парк 19 июня.

Напомним, что в начале этой недели британец совершил нападение на группу мусульман, выходивших из мечети после вечерней молитвы.

В результате инцидента погиб один человек и 10 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что мужчина выкрикнул: "Я буду убивать мусульман!" Он был задержан на месте происшествия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила это преступление.
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