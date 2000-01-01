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Член семьи солдата ЦАДАЛа сбежал в Ливан 23.06 06:26   MIGnews.com

Член семьи солдата ЦАДАЛа сбежал в Ливан

Вечером 22 июня границу Израиля и Ливана пересек мужчина.

Переход границы был замечен израильским наблюдательным постом и позднее подтвержден следами у заградительных сооружений.

Перебежчик сдался ливанской военной разведке.

По данным ливанской прессы, речь идет о члене семmb солдата Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ) Шади Бутрасе Мазаре.

Службы безопасности Израиля расследуют обстоятельства инцидента и пытаются понять мотивы перебежчика.

Водитель такси, доставивший Мазара к границе явился в полицию и рассказал о возникших у него подозрениях.
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