23.06 06:26 MIGnews.com
Член семьи солдата ЦАДАЛа сбежал в Ливан
Вечером 22 июня границу Израиля и Ливана пересек мужчина.
Переход границы был замечен израильским наблюдательным постом и позднее подтвержден следами у заградительных сооружений.
Перебежчик сдался ливанской военной разведке.
По данным ливанской прессы, речь идет о члене семmb солдата Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ) Шади Бутрасе Мазаре.
Службы безопасности Израиля расследуют обстоятельства инцидента и пытаются понять мотивы перебежчика.
Водитель такси, доставивший Мазара к границе явился в полицию и рассказал о возникших у него подозрениях.
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