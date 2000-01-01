Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Ашкелон: 16-летнюю обвиняют в изнасиловании 12-летней | Фото: Thinkstock23.06 07:23   MIGnews.com

Ашкелон: 16-летнюю обвиняют в изнасиловании 12-летней

16-летней девушке из Ашкелона, организовавшей кампанию издевательств и травли над 12-летней девочкой, предъявлено необычное обвинение. Ее, вместе с 30-летним суданским гражданином, обвиняют в изнасиловании жертвы.

Суданцу, Ибрагиму Идрису, предъявлено обвинение в изнасиловании и получении услуг проститутки.

16-летней также предъявлены обвинения в принуждении к проституции при отягчающих обстоятельствах и с применением силы.

По данным следствия, начиная с мая 2017 года главная обвиняемая по делу вымогала у жертвы различные сумму денег, угрожая , что взорвет машину матери жертвы, зарежет ее или ее брата, сожжет их дом. Жертва передавала суммы денег в размере 100-150 шекелей. Главная обвиняемая и группа несовершеннолетних постоянно атаковали жертву и издевались над нею.

Главная обвиняемая и две других девочки, в возрасте 13,5 и 14,5 лет в конце мая отвезли жертву на квартиру, которую снимал Идрис и еще два суданца. Жертве сказали, что если она в течение 10 минут не передаст им сумму в 300 шекелей, то она поднимется в квартиру к суданцам, и предоставит им сексуальные услуги. Жертва поднялась в квартиру к суданцам, Идрис отвел ее в близлежащую рощу, изнасиловал ее там и дал ей 200 шекелей. Девушки требовали, чтобы жертва сделала тоже самое с двумя другими суданцами, но у тех не было денег.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:18
Аббас: Выплаты заключенным - "социальная ответственность"
06:26
Член семьи солдата ЦАДАЛа сбежал в Ливан
05:27
Одиночество может привести к физическим заболеваниям
04:30
Ученые: аллергики более склонны к суициду
03:13
Чем состоятельнее мужчина, тем успешнее он в интимной жизни
02:15
В Солнечной системе может быть два Марса
01:18
Беременные, болеющие гриппом, рискуют родить аутиста
00:12
Принц Гарри: Никто не хочет на престол
23:21
Закон об ограничении цены “продленки” принят
22:41
Президент Киргизии выпустил альбом песен
21:36
Катарские фирмы запретили экспатриантам покидать страну
20:50
Турция прокомментировала совместное присутствие с РФ в Сирии
20:22
Qatar Airways купит 4,75% акций American Airlines
18:23
Иран: "Мы будет свидетелями падения Израиля"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus