23.06 07:23 MIGnews.com

Ашкелон: 16-летнюю обвиняют в изнасиловании 12-летней

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16-летней девушке из Ашкелона, организовавшей кампанию издевательств и травли над 12-летней девочкой, предъявлено необычное обвинение. Ее, вместе с 30-летним суданским гражданином, обвиняют в изнасиловании жертвы.Суданцу, Ибрагиму Идрису, предъявлено обвинение в изнасиловании и получении услуг проститутки.16-летней также предъявлены обвинения в принуждении к проституции при отягчающих обстоятельствах и с применением силы.По данным следствия, начиная с мая 2017 года главная обвиняемая по делу вымогала у жертвы различные сумму денег, угрожая , что взорвет машину матери жертвы, зарежет ее или ее брата, сожжет их дом. Жертва передавала суммы денег в размере 100-150 шекелей. Главная обвиняемая и группа несовершеннолетних постоянно атаковали жертву и издевались над нею.Главная обвиняемая и две других девочки, в возрасте 13,5 и 14,5 лет в конце мая отвезли жертву на квартиру, которую снимал Идрис и еще два суданца. Жертве сказали, что если она в течение 10 минут не передаст им сумму в 300 шекелей, то она поднимется в квартиру к суданцам, и предоставит им сексуальные услуги. Жертва поднялась в квартиру к суданцам, Идрис отвел ее в близлежащую рощу, изнасиловал ее там и дал ей 200 шекелей. Девушки требовали, чтобы жертва сделала тоже самое с двумя другими суданцами, но у тех не было денег.