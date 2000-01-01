23.06 07:51 MIGnews.com

Единственная электростанция Газы возобновила работу

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Единственная электростанция Газы снова работает, как сообщил чиновник Минэнергетики в анклаве после того, как поставки топлива из Египта помогли ослабить энергетический кризис.Египет поставил на станцию миллион литров топлива в среду, 21 июня, через 3 дня после того, как Израиль начал сокращать поставки электроэнергии в Газу по просьбе председателя Палестинской администрации (ПА) Махмуда Аббаса.По словам энергетиков, 2 из 4 генераторов на электростанции возобновили работу, и жители теперь получат около 6 часов электроэнергии в день.Электростанция была закрыта в апреле из-за нехватки топлива.После предыдущего энергетического кризиса несколько месяцев назад в сектор Газа поступало топливо из Турции и Катара, но с тех пор эти ресурсы были потрачены.В 2007 году ХАМАС установил контроль над Газой, и многочисленные попытки примирения с движением ФАТХ Аббаса потерпели неудачу.Не смотря на это, ПА продолжала платить Израилю за некоторое количество электроэнергии, поставляемой в Газу до этого месяца, когда Аббас заявил, что ПА больше не будет этого делать. Это и стало основной причиной для Израиля сократить поставки электроэнергии в Газу.Израиль ежемесячно поставлял 120 мегаватт электроэнергии в Газу, что составляет около четверти необходимой для сектора электроэнергии, но объявил, что на этой неделе он прекратит это делать.Официальный представитель ХАМАСа Басем Наим заявил в четверг, что электричества, поставляемого электростанцией, было достаточно, чтобы сбалансировать сокращение.Наим отметил в интервью AFP, что поставки Египта стали "важным шагом" после встречи между египетскими лидерами, ХАМАСом и Мохаммедом Дахланом, который находится в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах после конфликта с Аббасом."Теперь мы должны найти окончательное решение для энергетического кризиса, потому что его воздействие катастрофично", - сказал Наим.