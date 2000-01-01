23.06 08:49 MIGnews.com

КНДР провела испытания ракетного двигателя

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Северная Корея провела еще одно испытание ракетного двигателя в четверг, 22 июня, как сообщил Reuters официальный представитель США.По мнению Соединенных Штатов, испытания ракетного двигателя может быть частью программы КНДР по созданию межконтинентальной баллистической ракеты.Соединенные Штаты считают, что испытание, которое стало последними в серии испытаний двигателей и ракет в этом году, могло быть предназначено для ракетного двигателя МБР, сказал чиновник.Напомним, что 8 июня Северная Корея запустила, как предполагается, несколько ракет типа "земля-судно" с восточного побережья изолированного государства. Ракета была запущена из северокорейского прибрежного города Вонсан.