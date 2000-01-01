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23.06 08:49   MIGnews.com

КНДР провела испытания ракетного двигателя

Северная Корея провела еще одно испытание ракетного двигателя в четверг, 22 июня, как сообщил Reuters официальный представитель США.

По мнению Соединенных Штатов, испытания ракетного двигателя может быть частью программы КНДР по созданию межконтинентальной баллистической ракеты.

Соединенные Штаты считают, что испытание, которое стало последними в серии испытаний двигателей и ракет в этом году, могло быть предназначено для ракетного двигателя МБР, сказал чиновник.

Напомним, что 8 июня Северная Корея запустила, как предполагается, несколько ракет типа "земля-судно" с восточного побережья изолированного государства. Ракета была запущена из северокорейского прибрежного города Вонсан.
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