23.06 08:22 MIGnews.com

Газа заливает Израиль нечистотами

בעקבות משבר החשמל בעזה: ביוב, סירחון וסכנת מחלות ביישובי העוטף • @bokeralmog עם הפרטים >> https://t.co/FB5Kj4c3xw pic.twitter.com/hFvohl3FcD — חדשות 10 (@news10) June 22, 2017

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