Газа заливает Израиль нечистотами

Заводы по обработке канализационных отходов в Газе прекратили работу. Палестинцы сбрасывают нечистоты в Нахаль Ханун. Река затоплена канализационными отходами. Над населенными пунктами в районе реки висит тяжелая вонь. Существует опасность распространения нильской лихорадки.
Глава регионального совета Хоф Ашкелон Яир Фарджун отправил срочные письма министру обороны Авигдору Либерману и министру защиты окружающей среды Зееву Элькину с требованием принять неотложные меры - до того, как жители региона превратятся в жертв экологической катастрофы.
Фарджун сообщил, что начата откачка отбросов помпами, но помпы не смогут справиться с тем объемом нечистот, который идет из Газы.