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Газа заливает Израиль нечистотами 23.06 08:22   MIGnews.com

Газа заливает Израиль нечистотами

Через три дня после того, как Электрическая Компания Израиля сократила объемы подачи электроэнергии в Газу, жители приграничной полосы почувствовали результаты на себе.




Заводы по обработке канализационных отходов в Газе прекратили работу. Палестинцы сбрасывают нечистоты в Нахаль Ханун. Река затоплена канализационными отходами. Над населенными пунктами в районе реки висит тяжелая вонь. Существует опасность распространения нильской лихорадки.

Глава регионального совета Хоф Ашкелон Яир Фарджун отправил срочные письма министру обороны Авигдору Либерману и министру защиты окружающей среды Зееву Элькину с требованием принять неотложные меры - до того, как жители региона превратятся в жертв экологической катастрофы.

Фарджун сообщил, что начата откачка отбросов помпами, но помпы не смогут справиться с тем объемом нечистот, который идет из Газы.
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