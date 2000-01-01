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Израиль директор банка сел в тюрьму за уклонение от налогов | Фото: Thinkstock23.07 13:05   MIGnews.com

Израиль: директор банка сел в тюрьму за уклонение от налогов

Директор отделения Банка Игуд в Беэр-Шеве Ицхак Швед приговорен окружным судом Тель-Авива к 16 месяцам заключения и штрафу в 70 тысяч шекелей.

Швед признан виновным в серии налоговых преступлений. Среди прочего, он открыл секретный счет в швейцарском банке и держал на нем 2.5 миллиона шекелей.

В 2002 году Швед открыл счет в банке Сафра в Швейцарии.Он заработал на процентах по депозитам и на спекуляциях с иностранными облигациями 2.5 миллиона шекелей, но не упоминал этих денег в своей налоговой декларации. Суд отверг утверждения Шведа о том, что он “не осознавал” тот факт, что нарушает закон указав на то,что речь идет о банковском профессионале, занимавшихся ежедневной работой по управлению и увеличению своих финансовых активов.
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