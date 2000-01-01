23.07 13:05 MIGnews.com

Израиль: директор банка сел в тюрьму за уклонение от налогов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Директор отделения Банка Игуд в Беэр-Шеве Ицхак Швед приговорен окружным судом Тель-Авива к 16 месяцам заключения и штрафу в 70 тысяч шекелей.Швед признан виновным в серии налоговых преступлений. Среди прочего, он открыл секретный счет в швейцарском банке и держал на нем 2.5 миллиона шекелей.В 2002 году Швед открыл счет в банке Сафра в Швейцарии.Он заработал на процентах по депозитам и на спекуляциях с иностранными облигациями 2.5 миллиона шекелей, но не упоминал этих денег в своей налоговой декларации. Суд отверг утверждения Шведа о том, что он “не осознавал” тот факт, что нарушает закон указав на то,что речь идет о банковском профессионале, занимавшихся ежедневной работой по управлению и увеличению своих финансовых активов.