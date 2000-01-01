Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







23.07 15:43   MIGnews.com

В Мосуле нашли 16-летнюю немку-снайпера с маленьким сыном

На прошлой недели среди развалин Мосула была обнаружена 16-летняя немка с маленьким сыном. Подтверждено, что это Линда Венцель, которая бежала из дома и присоединилась к боевикам террористической группировки ИГ.

Венцель сдалась иракским войскам на прошлых выходных после того, как ее нашли раненой в разбомбленном доме в Мосуле.

Мальчик, который находился с ней, был очень голодным. Оба они были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи. Как сообщают, позже их перевели в Багдад.

Согласно информации СМИ, ранее Линда была замужем за чеченским боевиком Исламского Государства, и "призналась" в совершении убийств иракских военных.

Немецкая прокуратура заявила, что прошлым летом Линда сбежала из своего дома в Пульшниц в восточной Германии. Они добавили, что неясно вернется ли она в Германию, поскольку ее могут судить в Ираке.

Известно, что сейчас Линда находится в иракской тюрьме.

Сообщается, что посольство Германии в Багдаде поддерживает связь с иракскими должностными лицами, пытаясь выяснить судьбу Линды.

В интервью газете The Telegraph сотрудник отдела по борьбе с терроризмом в Ираке заявил, что Линда Венцель была снайпером в ИГ.

Также он добавил: "Мы нашли ее с винтовкой в руках и рядом с ее чеченским мужем, который был убит в перестрелке. Она созналась, что убивала наших бойцов".

Согласно информации СМИ, Линда Венцель была "блестящей ученицей", но стала "одинокой и замкнутой" после того, как ее родители развелись, а ее мать Катарина начала новые отношения.

Также известно, что девочка познакомилась с одним мусульманином в интернете, который и присоединилась к ИГ после развода родителей.

Год назад Линда сбежала из дома, забрав документы своей матери. Она села в самолет во Франкфурте, добралась до Турции, а затем перешла границу Сирии.

Линда оставила сбитых с толку друзей и родителей, а также учителей, которые утверждают, что она была одной из лучших учениц.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:08
Тела трех террористов из Умм эль-Фахм возвращают семьям
14:43
Полиция об информации о террористах в Беэр-Шеве в whatsapp
14:27
Иран: Саудовская Аравия вовлечена в 94% атак по всему миру
13:43
Нетаниягу: В Халамиш атаковал зверь в человеческом обличье"
13:37
Тева увольняет 350 работников
13:05
Израиль: директор банка сел в тюрьму за уклонение от налогов
12:59
Арабская Лига: Израиль играет с огнем
11:54
Цахи Анегби: Металлоискатели останутся на Храмовой Горе
11:06
"В школах не место подстрекательству к отказу от службы"
10:55
Конец ISIS: женщины жгут никабы, мужчины бреют бороды  
10:11
Иордания не возражала против установления металлоискателей
09:52
Раввин Йосеф: надо было убить террориста в Халамиш
09:30
Кфар Ярок: автомобиль врезался в поезд
09:10
Атака в Халамиш: прошла вечность и я поняла что все кончено
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus