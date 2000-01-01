23.07 15:43 MIGnews.com

В Мосуле нашли 16-летнюю немку-снайпера с маленьким сыном

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На прошлой недели среди развалин Мосула была обнаружена 16-летняя немка с маленьким сыном. Подтверждено, что это Линда Венцель, которая бежала из дома и присоединилась к боевикам террористической группировки ИГ.Венцель сдалась иракским войскам на прошлых выходных после того, как ее нашли раненой в разбомбленном доме в Мосуле.Мальчик, который находился с ней, был очень голодным. Оба они были доставлены в госпиталь для оказания медицинской помощи. Как сообщают, позже их перевели в Багдад.Согласно информации СМИ, ранее Линда была замужем за чеченским боевиком Исламского Государства, и "призналась" в совершении убийств иракских военных.Немецкая прокуратура заявила, что прошлым летом Линда сбежала из своего дома в Пульшниц в восточной Германии. Они добавили, что неясно вернется ли она в Германию, поскольку ее могут судить в Ираке.Известно, что сейчас Линда находится в иракской тюрьме.Сообщается, что посольство Германии в Багдаде поддерживает связь с иракскими должностными лицами, пытаясь выяснить судьбу Линды.В интервью газете The Telegraph сотрудник отдела по борьбе с терроризмом в Ираке заявил, что Линда Венцель была снайпером в ИГ.Также он добавил: "Мы нашли ее с винтовкой в руках и рядом с ее чеченским мужем, который был убит в перестрелке. Она созналась, что убивала наших бойцов".Согласно информации СМИ, Линда Венцель была "блестящей ученицей", но стала "одинокой и замкнутой" после того, как ее родители развелись, а ее мать Катарина начала новые отношения.Также известно, что девочка познакомилась с одним мусульманином в интернете, который и присоединилась к ИГ после развода родителей.Год назад Линда сбежала из дома, забрав документы своей матери. Она села в самолет во Франкфурте, добралась до Турции, а затем перешла границу Сирии.Линда оставила сбитых с толку друзей и родителей, а также учителей, которые утверждают, что она была одной из лучших учениц.