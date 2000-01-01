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ВМС Ирана захватили саудовский корабль 24.07 00:24   MIGnews.com

ВМС Ирана захватили саудовский корабль

Как сообщает ИРНА, в субботу Революционная гвардия Ирана задержала рыболовное судно Саудовской Аравии.

По словам представителя Департамента рыболовства провинции Бушер Ардешира Ярахмади, в пятницу экипаж из пяти индийских граждан были задержаны после того, как судно оказалось в иранских территориальных водах.

Ярахмади заявил, что уже второй раз за последний месяц, когда саудовское судно с экипажем задерживают.

Иран и Саудовская Аравия обвиняют друг друга в подрыве региональной безопасности и поддерживают противоположные стороны в войнах в Сирии, Ираке и Йемене.
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