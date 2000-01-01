Папа Римский помолился за мир в Израиле

На фоне нового витка насилия в арабо-израильских отношениях, который стоил жизней трем израильским поселенцам и трем арабских протестующим в Иерусалиме, Папа Римский Франциск призвал два народа к умеренности и диалогу.
"Я с трепетом слежу за напряженностью и насилию, которые в эти дни охватили Иерусалим", - заявил 23 июля понтифик прихожанам в ходе проповеди перед молитвой на Площади Святого Петра в Ватикане.
"Я чувствую необходимость выразить сердечный призыв к умеренности и диалогу и приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве, чтобы Господь вдохновил всех, кто способствует примирению и миру", - добавил глава Католической церкви.
По традиции Папа Римский каждое воскресенье в полдень читает перед собирающимися на площади прихожанами молитву "Ангел Господень" (Angelus Domini)/