23.07 19:29 MIGnews.com

Жертв теракта в Халамиш похоронили в Модиине

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Днем 23 июля на кладбище Модиина собрались несколько тысяч израильтян, чтобы почтить память и проводить в последний путь жертв пятничного теракта в Халамиш (Неве-Цуф) – 70-летнего Йосефа Соломона и двух его детей – 46-летнюю Хаю и 36-летнего Элада, которых зверски убил арабский террорист Омар аль-Абед.К погребальной процессии присоединилась 68-летняя супруга Йосефа Това, которая два дня провела в больнице "Шаарей-Цедек" из-за полученных в результате теракта ран. В субботу женщину оперировали."Мы познакомились 13 лет назад в Неве-Цуф. Я встретила тихого, спокойного и постоянного мужчину. Я была уверена в решении провести остаток нашей жизни вместе. Ты был прекрасным мужем, мы всего хватало. Ты был в восторге от наших детей, заботился о них и играл с ними сам, как ребенок. Теперь тебя здесь нет и меня это пугает", - сказала на церемонии жена Элада Соломона, Михаль.Женщина поблагодарила всех за поддержку."Я хочу поблагодарить всех, кто здесь собрался. За последние два дня я получила столько сил от незнакомых мне людей. Вы не знаете, насколько мне это помогло", - добавила она.У Элада и Товы Соломон остались трое детей.Почтила память своего отца другая дочь Йосефа Соломона, Орит."Пап, ты всегда был человеком, который отдавал все другим и сделал нас счастливыми, заставив чувствовать, что все в порядке, но теперь ничего не в порядке. Теперь ты можешь отдохнуть, а мы позаботимся о маме", - сказала женщина.Раввин Халамиш Йонатан Гласс не смог посетить церемонию, но от его имени была зачитано заявление."Только тот, у кого не осталось ничего человеческого, мог поднять руку на Йосси и его семью. Йосси делал всех счастливыми. Семья Соломонов была основана на том, чтобы осчастливливать окружающих", - гласит его речь.Исраэль Поруш, мэр города Элад, где жил Элад Соломон, пообещал ответить на теракт увеличением строительства в городе."Элад будет вместе с семьей (Соломон – ред.). Мы будем с вами и не оставим это без ответа. Мы удвоим и утроим размер Элада", - заверил он.Среди высокопоставленных посетителей церемонии были министр строительства и городского развития Йоав Галант ("Кулану"), министр сельского хозяйства Ури Ариэль, министр связи Аюб Кара, лидер оппозиции Ицхак Герцог, а также депутаты Моти Йогев ("Еврейский дом"), Ализа Лави ("Еш Атид") и другие. Всего траурное мероприятие посетили порядка двух тысяч человек.