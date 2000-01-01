23.07 19:58 MIGnews.com

У берега Исландии нашли корабль с золотом нацистов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Группа британских "охотников за сокровищами" обнаружила в 120 милях от исландского побережья затонувший транспортный корабль. Но особую ценность представляет груз, который оказался на борту корабля – по данным Daily Mail, это 4 тонны золота Третьего Рейха.Золото нацистов находилось в контейнере, которое с морского дна подняла компания Advanced Marine Services. Предполагается, что затонувшее судно – SS Minden, который затонул почти в самом начале Второй мировой войны (24 сентября 1939 года) по пути из Бразилии в Германию. Предполагается, что Адольф Гитлер лично отдал приказ затопить корабль, чтобы Королевский флот Ее Величества не заполучил груз. С тех самых пор ходили легенды о его ценности.На данный момент компания направила правительству Исландии запрос на разрешение прорезать отверстие в корпусе корабля, чтобы достать драгоценную находку – стоимость золота оценили в 100 млн. фунтов стерлингов (почти 130 млн. долларов).Реакция правительства может быть очень непредсказуемой, так как ранее в этом году исландские пограничники уличили Advanced Marine Services в работе без лицензии – когда у представителей компании, которые вели работу на арендованном у Норвегии судне, спросили об их целях, никакого внятного ответа они дать не смогли.