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У берега Исландии нашли золота нацистов на $130 млн | Фото: Thinkstock23.07 19:58   MIGnews.com

У берега Исландии нашли корабль с золотом нацистов

Группа британских "охотников за сокровищами" обнаружила в 120 милях от исландского побережья затонувший транспортный корабль. Но особую ценность представляет груз, который оказался на борту корабля – по данным Daily Mail, это 4 тонны золота Третьего Рейха.

Золото нацистов находилось в контейнере, которое с морского дна подняла компания Advanced Marine Services. Предполагается, что затонувшее судно – SS Minden, который затонул почти в самом начале Второй мировой войны (24 сентября 1939 года) по пути из Бразилии в Германию. Предполагается, что Адольф Гитлер лично отдал приказ затопить корабль, чтобы Королевский флот Ее Величества не заполучил груз. С тех самых пор ходили легенды о его ценности.

На данный момент компания направила правительству Исландии запрос на разрешение прорезать отверстие в корпусе корабля, чтобы достать драгоценную находку – стоимость золота оценили в 100 млн. фунтов стерлингов (почти 130 млн. долларов).

Реакция правительства может быть очень непредсказуемой, так как ранее в этом году исландские пограничники уличили Advanced Marine Services в работе без лицензии – когда у представителей компании, которые вели работу на арендованном у Норвегии судне, спросили об их целях, никакого внятного ответа они дать не смогли.
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