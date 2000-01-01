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Полиция установила на Храмовой горе хай-тек камеры 23.07 20:49   MIGnews.com

Полиция установила на Храмовой горе хай-тек камеры

Сотрудники служб безопасности Израиля уже установили высокотехнологические видеокамеры при входе на Храмовую Гору – у Львиных ворот.

Как со ссылкой на ивритоязычные СМИ сообщает The Times of Israel, таким образом полицейские смогут следить за передвигающимися по рукавам безопасности мусульманскими посетителями святыни. Так они без рамок-металлодетекторов смогут идентифицировать подозрительных людей, у которых может быть оружие. На выходе из коридора все, кто вызвал какие-либо подозрения, будут досматриваться при помощи ручного металлоискателя.

Состоянием на данный момент рамки все еще остаются на Храмовой Горе, но проходить через них заставляют не всех, а отдельных посетителей в индивидуальном порядке.

Как уже сообщалось ранее, правительство планирует установить вместо рамок-металлоискателей огражденные "рукава безопасности", через которые должны будут проходить мусульманские верующие.
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