23.07 21:19 MIGnews.com

Школа в Лондоне запретила матери в вуали входить за дочерью

Поделиться

Все по теме

Комментарии

37-летняя мусульманка из Великобритании Рашида Серроух подала в суд на школу своей дочери, обвинив учебное заведение в дискриминации, так как ей запретили входить с покрытым лицом. Инцидент произошел в престижной столичной средней школе Holland Park School в прошлом месяце, когда Рашида пришла на родительское собрание."Я была очень потрясена и шокирована произошедшим. Я раньше никогда не испытывала ничего подобного, хотя и сталкивалась с тем, что незнакомцы окликали меня на улице на счет моей вуали. По возвращению домой я была просто сломлена", - говорит она.Ее адвокат Аттик Малик называет произошедшее ярким примером религиозной дискриминации."Правительство постоянно говорит о британских ценностях. Для меня эти ценности включают разнообразие и мультикультурализм. Если подобное происходит в лондонской школе, то что творится в других местах?" – цитирует его The Guardian.В частности, в июне, когда его подзащитная пришла в школу, к ней обратилась одна из работниц, потребовав снять вуаль, ношение которой запрещено в учебном заведении. По словам Рашиды, она сначала подумала, что речь идет о ее дочери, пообещав, что та впредь будет носить платок, а не вуаль. Когда ей сказали, что речь идет о ней самой, то она попросила предъявить ей документы, согласно которым в школе запрещено покрывать лицо."У меня не было никаких проблем с безопасностью, когда я входила в школу. Никто не упоминал о школьной политике. Когда это требуется для безопасности, я всегда поднимаю свою вуаль и предъявляю документы. Я не хотела ссориться с учительницей, пока не увижу политику", - говорит женщина.Тогда работница потребовала от нее покинуть школу через черный выход, но Рашида отказалась, заявив, что дождется своей дочери и выйдет через парадные двери.Стоит отметить, что, согласно британскому законодательству, вуали в школах и других общественных учреждениях не запрещены, но школы могут сами решать – разрешать или запрещать посещение занятий с покрытым лицом. Но касается это только учеников и учителей, но не родителей или других посетителей.