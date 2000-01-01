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Школа в Лондоне запретила матери в вуали входить за дочерью | Фото: Dave Collier/Flickr23.07 21:19   MIGnews.com

Школа в Лондоне запретила матери в вуали входить за дочерью

37-летняя мусульманка из Великобритании Рашида Серроух подала в суд на школу своей дочери, обвинив учебное заведение в дискриминации, так как ей запретили входить с покрытым лицом. Инцидент произошел в престижной столичной средней школе Holland Park School в прошлом месяце, когда Рашида пришла на родительское собрание.

"Я была очень потрясена и шокирована произошедшим. Я раньше никогда не испытывала ничего подобного, хотя и сталкивалась с тем, что незнакомцы окликали меня на улице на счет моей вуали. По возвращению домой я была просто сломлена", - говорит она.

Ее адвокат Аттик Малик называет произошедшее ярким примером религиозной дискриминации.

"Правительство постоянно говорит о британских ценностях. Для меня эти ценности включают разнообразие и мультикультурализм. Если подобное происходит в лондонской школе, то что творится в других местах?" – цитирует его The Guardian.

В частности, в июне, когда его подзащитная пришла в школу, к ней обратилась одна из работниц, потребовав снять вуаль, ношение которой запрещено в учебном заведении. По словам Рашиды, она сначала подумала, что речь идет о ее дочери, пообещав, что та впредь будет носить платок, а не вуаль. Когда ей сказали, что речь идет о ней самой, то она попросила предъявить ей документы, согласно которым в школе запрещено покрывать лицо.

"У меня не было никаких проблем с безопасностью, когда я входила в школу. Никто не упоминал о школьной политике. Когда это требуется для безопасности, я всегда поднимаю свою вуаль и предъявляю документы. Я не хотела ссориться с учительницей, пока не увижу политику", - говорит женщина.

Тогда работница потребовала от нее покинуть школу через черный выход, но Рашида отказалась, заявив, что дождется своей дочери и выйдет через парадные двери.

Стоит отметить, что, согласно британскому законодательству, вуали в школах и других общественных учреждениях не запрещены, но школы могут сами решать – разрешать или запрещать посещение занятий с покрытым лицом. Но касается это только учеников и учителей, но не родителей или других посетителей.
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