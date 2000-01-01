Израиль. Колледж одобрил экспонаты, сворованные из Освенцима
Администрация колледжа Бейт-Берл решила допустить к участию на выставке экспонаты, которые автор проекта в течение шести визитов воровала из бывшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау.
Как сообщалось на прошлой неделе, давая интервью "Едиот Ахронот", 27-летняя внучка бывшего узника концлагеря Ротем Бидес лично призналась в преступлении – для своего проекта она привезла из Освенцима стеклянные осколки, камни, тарелки, металлический винтик и знак, запрещающий брать музейные экспонаты. Кроме того, она также набрала воду, в которую выбрасывали пепел сожженных узников концлагеря.
Стоит отметить, что Аушвицу-Биркенау присвоен статус музея, поэтому все находящееся на его территории считается музейными экспонатами, воровство которых карается по закону.
Однако, несмотря на это, дисциплинарная комиссия, заседание которой прошло в колледже Бейт-Берл, постановила продолжить выставку, согласно заявленному плану.
"Студентка сказала, что журналисты, бравшие у нее интервью, вырвали ее слова из контекста. Студентка направила руководству колледжа разъяснительное письмо, заявив, что не совершила ничего преступного, и извинилась перед всеми, кого опубликованная статья могла оскорбить. Колледж принял решение разрешить ей представить на выставке свой последний проект. Кроме того, колледж отправит музею Аушвиц письмо, чтобы прояснить все недоразумения, вызванные ложной статьей", - говорится в заявлении комиссии.
Выставка состоится 26 июля. На ней также будет представлено письмо с объяснением ее творческого процесса.
Администрация музея уже потребовала вернуть все экспонаты, похищенные израильской студенткой.