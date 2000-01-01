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Состояние Амира Гутмана остается критическим | Фото: Thinkstock23.07 08:12   MIGnews.com

Состояние Амира Гутмана остается критическим

Состояние израильского певца Амира Фришера Гутмана, утонувшего на пляже в Атлит остается крайне тяжелым.

Певец госпитализирован в больничном центре Рамбам в Хайфе.

Гутман лежит без сознания в отделении реанимации, на протяжении ночи ему вводили различные лекарства в надежде стабилизировать его состояние.

По данным полицейского расследования, Гутман, его подруга и племянница вошли в воду на неофициальном пляже в Атлит. Всех троих унесло волной. Женщину и племянницу спасли серферы.

Гутмана извлекли из воды последним. На протяжении 50 минут у него не было пульса.
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