23.07 08:12 MIGnews.com
Состояние Амира Гутмана остается критическим
Состояние израильского певца Амира Фришера Гутмана, утонувшего на пляже в Атлит остается крайне тяжелым.
Певец госпитализирован в больничном центре Рамбам в Хайфе.
Гутман лежит без сознания в отделении реанимации, на протяжении ночи ему вводили различные лекарства в надежде стабилизировать его состояние.
По данным полицейского расследования, Гутман, его подруга и племянница вошли в воду на неофициальном пляже в Атлит. Всех троих унесло волной. Женщину и племянницу спасли серферы.
Гутмана извлекли из воды последним. На протяжении 50 минут у него не было пульса.
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