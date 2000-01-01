23.08 11:04 MIGnews.com

В Грузии уже третьи сутки горит Боржомское ущелье

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В знаменитом Боржомском ущелье в Грузии, уже третьи сутки не могут локализовать лесной пожар. В результате пожара выгорели десятки гектаров. Потушить огонь не удается из-за сильного ветра.Пока опасности для курортов и отдыхающих нет, но уже создан оперативный штаб, который разработал план эвакуации местного населения и туристов.Сейчас в районе бальнеологического курорта Боржоми действуют три основных очага пожара, передает телеканал "Россия 24". На их ликвидации задействованы несколько сотен спасателей, а также вертолеты и спецтехника из Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Белоруссии.