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В Грузии уже третьи сутки горит Боржомское ущелье | Фото: Thinkstock23.08 11:04   MIGnews.com

В Грузии уже третьи сутки горит Боржомское ущелье

В знаменитом Боржомском ущелье в Грузии, уже третьи сутки не могут локализовать лесной пожар. В результате пожара выгорели десятки гектаров. Потушить огонь не удается из-за сильного ветра.

Пока опасности для курортов и отдыхающих нет, но уже создан оперативный штаб, который разработал план эвакуации местного населения и туристов.

Сейчас в районе бальнеологического курорта Боржоми действуют три основных очага пожара, передает телеканал "Россия 24". На их ликвидации задействованы несколько сотен спасателей, а также вертолеты и спецтехника из Грузии, Турции, Азербайджана, Армении и Белоруссии.


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