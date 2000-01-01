23.08 11:11 MIGnews.com

Железнодорожная авария в Индии, есть пострадавшие

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В Индии пострадали как минимум 74 человека в результате железнодорожной аварии в Штате Уттар-Прадеш, 4 госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает агентство ANI.Сообщается, что в среду рано утром поезд Kaifiyat Express столкнулся с самосвалом в районе Аурайя. В результате столкновения восемь вагонов поезда сошли с рельсов, один из них перевернулся. Ранее сообщалось о 40 пострадавших.Из Дели к месту происшествия отправился специальный состав с медицинскими специалистами. Расследование инцидента взял под личный контроль министр транспорта Нитин Гадкари.