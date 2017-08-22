Третий раз за неделю: грузовик врезался в мост

на этот раз никто не пострадал, и мосту не был причинен существенный ущерб. Грузовик, однако, застрял под мостом, и создал существенные помехи для движения.
После инцидента две полосы движения были перекрыты для эвакуации грузовика.
На прошлой неделе грузовик с краном врезался в пешеходный мост на шоссе №4 близ перекрестка Геа. 40-тонная секция моста обрушилась, шофер грузовика погиб. 21 августа трейлер, перевозивший тяжелый трактор, врезался в мост Бен-Гурион на шоссе№1. Трактор слетел с трейлера и упал на легковую машину. Лишь по счастливой случайности три человека, находившиеся в машине отделались легкими ранениями.