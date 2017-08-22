23.08 07:27 MIGnews.com

Третий раз за неделю: грузовик врезался в мост

תקרית שלישית תוך שבוע: משאית עם מנוף פגעה בגשר לה גווארדיה בנתיבי איילון בתל אביב. אין נפגעים ולא נגרם נזק לגשר https://t.co/yihCFWg1QO pic.twitter.com/95PKFsdkUB — חדשות 2 (@Channel2News) August 22, 2017

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